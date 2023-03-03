Генштаб ВСУ: Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут, в результате артобстрелов оккупантов погибли гражданские на юге Украины

За сутки ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут, отметили в Генштабе Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом 3 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты безуспешно наступали на купянском и лиманском направлениях (в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области), а также безуспешно атаковали позиции ВСУ на авдеевском и шахтерском направлениях.

"На бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений".

"Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах", – указали в Генштабе ВСУ.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты держат оборону, при этом пытаются "улучшить тактическое положение для возобновления наступления".

В результате артиллерийских обстрелов российскими войсками населенных пунктов на юге Украины "есть погибшие и раненые среди гражданского населения", резюмировали в Генштабе ВСУ.