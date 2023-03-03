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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут, в результате артобстрелов оккупантов погибли гражданские на юге Украины

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За сутки ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут, отметили в Генштабе
За сутки ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут, отметили в Генштабе
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Об этом 3 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты безуспешно наступали на купянском и лиманском направлениях (в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области), а также безуспешно атаковали позиции ВСУ на авдеевском и шахтерском направлениях.

"На бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

В то же время на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений".

"Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах", – указали в Генштабе ВСУ.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты держат оборону, при этом пытаются "улучшить тактическое положение для возобновления наступления".

В результате артиллерийских обстрелов российскими войсками населенных пунктов на юге Украины "есть погибшие и раненые среди гражданского населения", резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n6aoAeQvW3oDCxkGZzgXGyzZf3zWVKQvUjRpJDfw9pXZ8L3ivHA4GNiNM5og1Yiol

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Институт исследования войны (ISW) 2 марта обратил внимание, что российские оккупанты изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута и сосредоточили усилия на выдавливании ВСУ из города, временно отказавшись от попыток его окружить.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, Лиман, оборона, раненые, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, погибшие, российские оккупанты, Белогоровка
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