США следят за "очень меняющейся" ситуацией в районе Бахмута – Пентагон

Об этом на брифинге 2 марта заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитируют The Washington Times и RFE/RL.

Райдер отметил, что в минобороны США "продолжают наблюдать ожесточенные бои под Бахмутом".

Ситуация в районе города "остается очень меняющейся", поэтому в Пентагоне "продолжают следить за ней", добавил Райдер.

Оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Спикер Пентагона не стал комментировать состояние осады города, указывает The Washington Times.

В Генштабе ВСУ проинформировали 2 марта, что ВСУ отбили российские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.

В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.