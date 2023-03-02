Оккупанты запускают фейки про оборону Бахмута, пытаются деморализовать и дискредитировать ВСУ – Маляр

Маляр предупредила об информационных спецоперациях, которые оккупанты развернули вокруг ситуации в Бахмуте Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута", – подчеркнула она.

По данным Маляр, россияне распространяют несколько нарративов, направленных на дестабилизацию мирного населения, а также деморализацию украинских военных. В частности, в РФ заявляют, что якобы оборона Бахмута не имеет стратегического значения и это только политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", – опровергла российскую дезинформацию заместитель главы Минобороны Украины.

Кроме этого, указала Маляр, оккупанты выкладывают фейковые документы якобы из украинского штаба, который координирует действия ВСУ на востоке, тем самым пытаясь дискредитировать командование и повлиять на военных.

"С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", – рассказала она.