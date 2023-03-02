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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запускают фейки про оборону Бахмута, пытаются деморализовать и дискредитировать ВСУ – Маляр

Маляр предупредила об информационных спецоперациях, которые оккупанты развернули вокруг ситуации в Бахмуте
Маляр предупредила об информационных спецоперациях, которые оккупанты развернули вокруг ситуации в Бахмуте
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российская пропаганда активизировала массовую информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, защищающих Бахмут Донецкой области. Также оккупанты пытаются деморализовать ВСУ и украинское общество, предупредила 2 марта в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута", – подчеркнула она.

По данным Маляр, россияне распространяют несколько нарративов, направленных на дестабилизацию мирного населения, а также деморализацию украинских военных. В частности, в РФ заявляют, что якобы оборона Бахмута не имеет стратегического значения и это только политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", – опровергла российскую дезинформацию заместитель главы Минобороны Украины.

Кроме этого, указала Маляр, оккупанты выкладывают фейковые документы якобы из украинского штаба, который координирует действия ВСУ на востоке, тем самым пытаясь дискредитировать командование и повлиять на военных.

"С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", – рассказала она.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, российская пропаганда, контрпропаганда, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, фейк, Бахмут, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
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