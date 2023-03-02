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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте остается 4,5 тыс. жителей, детей эвакуировать невозможно – местные власти

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Бои за Бахмут идут уже более семи месяцев
Бои за Бахмут идут уже более семи месяцев
Фото: EPA

В Бахмуте Донецкой области, за который продолжаются бои украинской армии с российскими оккупантами, остается около 4,5 тыс. жителей. Об этом 1 марта сообщила CNN спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Она отметила, что еда, вода и лекарства в городе есть, ими местных обеспечили заранее.

По словам Игнатченко, в Бахмуте остается 48 детей, но их "невозможно эвакуировать, поскольку они живут в труднодоступных местах".

Также спикер ОВА призвала жителей Бахмута уезжать из города, который уже несколько месяцев пытается захватить российская армия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 февраля Нацполиция Украины сообщала, что в Бахмуте остается 5990 местных жителей.

В 2021 году в Бахмуте проживало порядка 80 тыс. человек.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и наемников частной военной компании "Вагнер", большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, лекарства, вода, эвакуация, война России против Украины, Бахмут, еда
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