В Бахмуте остается 4,5 тыс. жителей, детей эвакуировать невозможно – местные власти

Она отметила, что еда, вода и лекарства в городе есть, ими местных обеспечили заранее.
По словам Игнатченко, в Бахмуте остается 48 детей, но их "невозможно эвакуировать, поскольку они живут в труднодоступных местах".
Также спикер ОВА призвала жителей Бахмута уезжать из города, который уже несколько месяцев пытается захватить российская армия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 февраля Нацполиция Украины сообщала, что в Бахмуте остается 5990 местных жителей.
В 2021 году в Бахмуте проживало порядка 80 тыс. человек.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и наемников частной военной компании "Вагнер", большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.