Соотношение потерь Украины и России под Бахмутом – один к семи – Данилов

"Мы сегодня на заседании ставки [верховного главнокомандующего] смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута", – рассказал секретарь СНБО.
Он признал, что в Бахмуте действительно "сложно и трудно".
"Но имейте в виду, что наши ребята и девушки каждый день их [оккупантов] там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, пересчет – один к семи в нашу пользу именно на этом направлении", – заявил Данилов.
Он уточнил, что это суммарные потери российской стороны, включая как военнослужащих ВС РФ, так и вагнеровцев.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.