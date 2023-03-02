Соотношение потерь Украины и России под Бахмутом – один к семи – Данилов

"Мы сегодня на заседании ставки [верховного главнокомандующего] смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута", – рассказал секретарь СНБО.

Он признал, что в Бахмуте действительно "сложно и трудно".

"Но имейте в виду, что наши ребята и девушки каждый день их [оккупантов] там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, пересчет – один к семи в нашу пользу именно на этом направлении", – заявил Данилов.

Он уточнил, что это суммарные потери российской стороны, включая как военнослужащих ВС РФ, так и вагнеровцев.