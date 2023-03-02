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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки по безопасности и ситуации на фронте. Докладывали Залужный, разведка и командующие группировками

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Зеленский 2 марта собирал заседание ставки
Зеленский 2 марта собирал заседание ставки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, видео которого он обнародовал в Instargam.

Зеленский рассказал, что заседание было посвящено вопросам безопасности в Украине и ситуации на фронте. В частности, глава государства заслушал доклады главы Главного разведывательного управления Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Общий доклад сделал главнокомандующий. Был доклад разведки. Подробно – по конкретным боевым направлениям, от командующих группировками наших войск. [Оперативно-стратегическая группировка войск] ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмуту [Донецкой области]. ОСГВ "Таврия" – обсудили донецкое и запорожское направления. Был подробный доклад [командующего ОСГВ "Таврия" бригадного] генерала [Александра] Тарнавского", – сообщил верховный главнокомандующий.

Зеленский добавил, что командующий ОСГВ "Одесса" сделал доклад о ситуации на южном направлении, в частности, о ситуации в Херсоне и Херсонской области.

"Не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – подытожил глава государства.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 15 раз, последний раз – 28 февраля.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, Одесса, оккупация, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, доклад, Валерий Залужный, заседание, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация
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