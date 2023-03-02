Зеленский провел заседание ставки по безопасности и ситуации на фронте. Докладывали Залужный, разведка и командующие группировками

Зеленский рассказал, что заседание было посвящено вопросам безопасности в Украине и ситуации на фронте. В частности, глава государства заслушал доклады главы Главного разведывательного управления Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Общий доклад сделал главнокомандующий. Был доклад разведки. Подробно – по конкретным боевым направлениям, от командующих группировками наших войск. [Оперативно-стратегическая группировка войск] ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмуту [Донецкой области]. ОСГВ "Таврия" – обсудили донецкое и запорожское направления. Был подробный доклад [командующего ОСГВ "Таврия" бригадного] генерала [Александра] Тарнавского", – сообщил верховный главнокомандующий.

Зеленский добавил, что командующий ОСГВ "Одесса" сделал доклад о ситуации на южном направлении, в частности, о ситуации в Херсоне и Херсонской области.

"Не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – подытожил глава государства.

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Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 15 раз, последний раз – 28 февраля.