Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву. Колонны бронетехники оккупантов расстреляны из засад – NYT

В NYT приводят оценку украинских военных, согласно которой трехнедельный штурм Угледара оккупантами стал крупнейшим танковым сражением с начала войны и оказался "серьезным ударом" для России.
Оккупанты не только не смогли захватить город, но и потеряли в боях, по заявлениям украинских военных, не менее 130 танков и бронетранспортеров, пишет издание. Независимо эту цифру журналистам подтвердить не удалось, а свои потери ВСУ не раскрыли, уточняет The New York Times.
По словам заместителя командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислава Баяка, которого цитирует издание, фирменной тактикой украинских военных под Угледаром против бронетанковых колонн стали засады. NYT уточняет, что "обе стороны бросили в бой танки", но россияне шли вперед колоннами, а ВСУ маневрировали в обороне..
Украинские военные рассказали, что "изучали дороги, затем прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Затем российские танки обстреливали из противотанковых комплексов Javelin и гаубиц M777, французских САУ Caesar и высокоточных реактивных систем HIMARS, украинских комплексов "Стугна", а также из противотанкового оружия советского образца. Кроме того, российская бронетехника подрывалась на минных полях.
Причиной таких потерь армии РФ стали ошибки командования и неопытность, рассказало издание. К моменту начала битвы за Угледар многие из элитных подразделений оккупантов уже были разгромлены украинскими защитниками.
Поэтому в танковой битве, поясняет NYT, принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад. По словам одного из украинских военных, в ходе сражения в плен был захвачен медик, которого посадили управлять танком.
По данным издания, теперь в российских Telegram-каналах пишут, что родственники ликвидированных российских солдат "хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром".
Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказывал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за одну неделю в январе российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.
CNN сообщал, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.
Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.
Дмитрашковский 23 февраля сообщал, что только за день 22 февраля потеряли на таврийском направлении 17 танков, 17 БМП и четыре МТЛБ. Потери противника в живой силе составили примерно 300 военнослужащих.