Россия проиграла под Угледаром крупнейшую с начала войны танковую битву. Колонны бронетехники оккупантов расстреляны из засад – NYT

В NYT приводят оценку украинских военных, согласно которой трехнедельный штурм Угледара оккупантами стал крупнейшим танковым сражением с начала войны и оказался "серьезным ударом" для России.

Оккупанты не только не смогли захватить город, но и потеряли в боях, по заявлениям украинских военных, не менее 130 танков и бронетранспортеров, пишет издание. Независимо эту цифру журналистам подтвердить не удалось, а свои потери ВСУ не раскрыли, уточняет The New York Times.

По словам заместителя командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислава Баяка, которого цитирует издание, фирменной тактикой украинских военных под Угледаром против бронетанковых колонн стали засады. NYT уточняет, что "обе стороны бросили в бой танки", но россияне шли вперед колоннами, а ВСУ маневрировали в обороне..

Украинские военные рассказали, что "изучали дороги, затем прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Затем российские танки обстреливали из противотанковых комплексов Javelin и гаубиц M777, французских САУ Caesar и высокоточных реактивных систем HIMARS, украинских комплексов "Стугна", а также из противотанкового оружия советского образца. Кроме того, российская бронетехника подрывалась на минных полях.

Причиной таких потерь армии РФ стали ошибки командования и неопытность, рассказало издание. К моменту начала битвы за Угледар многие из элитных подразделений оккупантов уже были разгромлены украинскими защитниками.

Поэтому в танковой битве, поясняет NYT, принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад. По словам одного из украинских военных, в ходе сражения в плен был захвачен медик, которого посадили управлять танком.

По данным издания, теперь в российских Telegram-каналах пишут, что родственники ликвидированных российских солдат "хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром".