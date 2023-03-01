Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: На угледарском направлении есть такие атаки, что по 10–15 российских танков идут. Но и горит по 10–15 танков за раз

Он отметил, что россияне начали меньше использовать военную технику.

"Ну, может быть, и погодные условия какие-то. Опять же, нанесены очень серьезные потери технике и здесь, под Киевом, и после харьковской наступательной операции, и на херсонском направлении очень много ее выбили. И там, где мы непосредственно находились, – там такие условия, что большую бронированную технику большими массами не применишь. Хотя у меня товарищ служит на угледарском направлении. Там есть такие атаки, что по 10–15 танков за один раз идут. Там они эту технику используют, но она и горит сразу по 10–15 танков", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube