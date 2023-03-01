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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: На угледарском направлении есть такие атаки, что по 10–15 российских танков идут. Но и горит по 10–15 танков за раз

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Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков
Россия в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков
Фото: EPA

Российские оккупанты на угледарском направлении могут применять за один раз много танков, но украинское военные и уничтожают их в большом количестве. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины.

Он отметил, что россияне начали меньше использовать военную технику.

"Ну, может быть, и погодные условия какие-то. Опять же, нанесены очень серьезные потери технике и здесь, под Киевом, и после харьковской наступательной операции, и на херсонском направлении очень много ее выбили. И там, где мы непосредственно находились, – там такие условия, что большую бронированную технику большими массами не применишь. Хотя у меня товарищ служит на угледарском направлении. Там есть такие атаки, что по 10–15 танков за один раз идут. Там они эту технику используют, но она и горит сразу по 10–15 танков", – сказал он.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Росиия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 марта 2023 года, составили около 149 890 военных3395 танков, 300 самолетов, 288 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Луганская область, Донецкая область, танки, Андрей Крищенко, война России против Украины, Угледар
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