Оккупанты переключились с окружения Бахмута на попытки выбить ВСУ из города – ISW

"Похоже, что российские войска временно уменьшили усилия по окружению Бахмута с юго-запада и северо-востока и, возможно, вместо этого сосредоточились на том, чтобы заставить украинские силы выйти из города, сконцентрировавшись на наступлении на северо-восточном направлении", – отмечается в сводке.

Аналитики полагают, что сейчас россияне, вероятно, давят на украинские силы обороны в Бахмуте, чтобы те отступили через трассу Т0504. Это, как предполагают аналитики, уменьшит усилия захватчиков по окружению города.

"[Возможное] двойное окружение Бахмута, вероятно, потребует дополнительного привлечения живой силы и техники, и российские войска могут намереваться избежать дальнейших расходов, связанных с потенциальным окружением", – сообщается в анализе ISW.