Оккупанты переключились с окружения Бахмута на попытки выбить ВСУ из города – ISW

"Похоже, что российские войска временно уменьшили усилия по окружению Бахмута с юго-запада и северо-востока и, возможно, вместо этого сосредоточились на том, чтобы заставить украинские силы выйти из города, сконцентрировавшись на наступлении на северо-восточном направлении", – отмечается в сводке.
Аналитики полагают, что сейчас россияне, вероятно, давят на украинские силы обороны в Бахмуте, чтобы те отступили через трассу Т0504. Это, как предполагают аналитики, уменьшит усилия захватчиков по окружению города.
"[Возможное] двойное окружение Бахмута, вероятно, потребует дополнительного привлечения живой силы и техники, и российские войска могут намереваться избежать дальнейших расходов, связанных с потенциальным окружением", – сообщается в анализе ISW.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.