Оккупанты 3 марта обстреливали Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие – ОВА

"Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение военными. Однако врачи не смогли ничего поделать, только констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения.

Кроме этого, сегодня в Херсоне сотрудница одного из предприятий была ранена осколком российского снаряда.

"48-летняя женщина была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Услышав взрывы, она хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали", – говорится в сообщении.