Оккупанты 3 марта обстреливали Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие – ОВА

"Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение военными. Однако врачи не смогли ничего поделать, только констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения.
Кроме этого, сегодня в Херсоне сотрудница одного из предприятий была ранена осколком российского снаряда.
"48-летняя женщина была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Услышав взрывы, она хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.