Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 360 снарядов. Погиб один человек, повреждены жилые дома

"По мирным населенным пунктам области было выпущено более 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников", – говорится в сообщении.
Четыре раза противник ударил по жилым кварталам Херсона. В освобожденном областном центре повреждены дома мирных граждан.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших 16-летний подросток, у него огнестрельное ранение правого бедра в результате атаки вражеского беспилотника.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.