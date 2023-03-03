Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 360 снарядов. Погиб один человек, повреждены жилые дома

Четыре раза за сутки противник ударил по жилым кварталам Херсона Фото: ЕРА

"По мирным населенным пунктам области было выпущено более 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников", – говорится в сообщении.

Четыре раза противник ударил по жилым кварталам Херсона. В освобожденном областном центре повреждены дома мирных граждан.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших 16-летний подросток, у него огнестрельное ранение правого бедра в результате атаки вражеского беспилотника.