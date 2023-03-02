Зеленский назначил нового главу Херсонской ГВА

Текст распоряжения Зеленского №30/2023-рп опубликован 2 марта на сайте президента.

"Назначить Мрочка Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – сказано в тексте документа.

Перед этим распоряжением №29/2023-рп Зеленский уволил с должности главы Херсонской ГВА Галину Луговую.

Контекст:

Секретарь Херсонского горсовета Луговая в июле 2022 года начала временно исполнять обязанности мэра города в связи с захватом 28 июня херсонского городского головы Игоря Колыхаева представителями вооруженных формирований РФ и невозможностью осуществлять им свои полномочия.

В сентябре Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области, в частности – Херсонскую городскую военную администрацию. Ее возглавляла Луговая.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.