Россияне вывезли в неизвестном направлении 200 жителей села в Херсонской области, в их дома заселяют оккупантов – Генштаб ВСУ

"Представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, захватчики увезли мирных граждан для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.
В то же время в их домах расквартируют российских наемников.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.