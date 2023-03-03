Россияне вывезли в неизвестном направлении 200 жителей села в Херсонской области, в их дома заселяют оккупантов – Генштаб ВСУ

"Представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, захватчики увезли мирных граждан для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.

В то же время в их домах расквартируют российских наемников.