Оккупанты ввели обязательные "кадетские классы" в школах Херсонской области, детей обучают пророссийские "педагоги" без образования – Генштаб ВСУ

Об этом 2 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.
"Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет, – сказано в сообщении. – Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы РФ".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
В прокуратуре заявляли, что детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением.
О том, что оккупанты проводят милитаризацию детей на временно захваченной территории Луганской области, сообщали еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
1 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Старобельске оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания".