Оккупанты ввели обязательные "кадетские классы" в школах Херсонской области, детей обучают пророссийские "педагоги" без образования – Генштаб ВСУ

Из-за дефицита учителей оккупанты принимают на работу в школы пророссийски настроенных жителей Херсонской области без педагогического образования, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: ГТРК Пенза / YouTube (иллюстративный)

Об этом 2 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

"Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет, – сказано в сообщении. – Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы РФ".

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.