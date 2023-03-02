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Оккупанты ввели обязательные "кадетские классы" в школах Херсонской области, детей обучают пророссийские "педагоги" без образования – Генштаб ВСУ

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Из-за дефицита учителей оккупанты принимают на работу в школы пророссийски настроенных жителей Херсонской области без педагогического образования, отметили в Генштабе ВСУ
Из-за дефицита учителей оккупанты принимают на работу в школы пророссийски настроенных жителей Херсонской области без педагогического образования, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: ГТРК Пенза / YouTube (иллюстративный)

Российские оккупанты начиная с первого класса ввели обязательные так называемые кадетские классы во многих школах на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом 2 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

"Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет, – сказано в сообщении. – Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы РФ".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZUf4B8YGjFgLAWudppgTvd2c7sQotDvV3WQQFANenRKvqifbHQ4g4Dg7aEHKpMUVl

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Контекст:

В прокуратуре заявляли, что детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением.

О том, что оккупанты проводят милитаризацию детей на временно захваченной территории Луганской области, сообщали еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

1 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Старобельске оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания".

Теги: Россия, Украина, образование, Генштаб ВСУ, Херсонская область, дефицит, дети, война России против Украины, российские оккупанты, школа
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