В Херсонской области трактор подорвался на мине: два человека ранены

В кабине находились двое местных жителей. В результате взрыва трактор загорелся, мужчины получили травмы разной степени тяжести.

На место приехал пожарный расчет и ликвидировал возгорание. Пострадавших на "скорой" отправили в больницу.

В ГСЧС призвали жителей области быть осторожными при перемещении по деоккупированной территории.

"В полях, посадках, лесах, на обочинах дорог остается много взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.