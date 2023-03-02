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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области трактор подорвался на мине: два человека ранены

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На месте взрыва возник пожар
На месте взрыва возник пожар
Фото: ДСНС України / Telegram

1 марта в селе Архангельское Бериславского района Херсонской области трактор наехал на взрывное устройство. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины 2 марта сообщила в Telegram.

В кабине находились двое местных жителей. В результате взрыва трактор загорелся, мужчины получили травмы разной степени тяжести.

На место приехал пожарный расчет и ликвидировал возгорание. Пострадавших на "скорой" отправили в больницу.

В ГСЧС призвали жителей области быть осторожными при перемещении по деоккупированной территории.

"В полях, посадках, лесах, на обочинах дорог остается много взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Теги: пожар, взрыв, ГСЧС, Херсонская область, раненые, Берислав
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