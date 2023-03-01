В Херсонской области погиб мужчина, который пытался разобрать взрывчатку. Еще один мирный житель подорвался на мине – ОВА

"Вчера 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство. В летней кухне мужчина попытался разобрать находку. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи", – говорится в сообщении.

Также в поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе.

"В результате детонации мины трактор вспыхнул, поэтому мужчину пришлось спасать. Медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

В администрации предупредили: передвижение по территории, которую еще не обследовали саперы, – смертельно опасно.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.