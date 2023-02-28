"Рубил в лесополосе дрова". На российской мине подорвался 58-летний житель Херсонской области

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) 28 февраля.
Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской общины.
"58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова, как вдруг наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги, – сказано в сообщении. – Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь".
В ОВА напомнили, что минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая.
"Враг обильно усеял нашу землю растяжками, минами, снарядами и другими взрывоопасными предметами… Сейчас посещать лесополосы, посадки и другие территории, которые не обследовали саперы, крайне опасно", – говорится в сообщении.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.