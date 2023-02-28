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"Рубил в лесополосе дрова". На российской мине подорвался 58-летний житель Херсонской области

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Минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая, отметили в ОВА
Минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая, отметили в ОВА
Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (иллюстративный)

В Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался мирный житель.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) 28 февраля.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской общины.

"58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова, как вдруг наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги, – сказано в сообщении. – Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь".

В ОВА напомнили, что минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая.

"Враг обильно усеял нашу землю растяжками, минами, снарядами и другими взрывоопасными предметами… Сейчас посещать лесополосы, посадки и другие территории, которые не обследовали саперы, крайне опасно", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02oxG9PzGNtBrorZhsGHyTPcqL1VX73jWzWbviXJ8i7A5782Wx66aB8VnMzU2NRFQal

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщал 26 ноября 2022 года глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Теги: Украина, взрыв, Херсонская область, раненые, больница, Херсонская ОГА, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, мины, мужчины, ноги, российские оккупанты
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