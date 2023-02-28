"Рубил в лесополосе дрова". На российской мине подорвался 58-летний житель Херсонской области

Минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая, отметили в ОВА Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (иллюстративный)

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) 28 февраля.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской общины.

"58-летний местный житель рубил в лесополосе дрова, как вдруг наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги, – сказано в сообщении. – Пострадавший был доставлен в местную больницу. Сейчас он находится на операционном столе, врачи борются за его жизнь".

В ОВА напомнили, что минная опасность в Херсонской области чрезвычайно высокая.

"Враг обильно усеял нашу землю растяжками, минами, снарядами и другими взрывоопасными предметами… Сейчас посещать лесополосы, посадки и другие территории, которые не обследовали саперы, крайне опасно", – говорится в сообщении.