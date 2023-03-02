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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска дронами обстреляли гражданских, стоящих в очереди за гуманитаркой в Херсонской области, девять человек ранены, среди них ребенок – ОГПУ

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Девяти пострадавшим в результате обстрела РФ предоставляется квалифицированная медицинская помощь, отметили в ОГПУ
Девяти пострадавшим в результате обстрела РФ предоставляется квалифицированная медицинская помощь, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска 2 марта дронами обстреляли гражданских людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"Пока известно о девяти травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются, – сказано в сообщении. – Повреждены объекты гражданской инфраструктуры".

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid032RzsZ6ftufogK7xQqJgMcHbY3fs5tiBKCngyrXwg7B5cwWuQ4HBkgaQhji4RniqJl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, раненые, гуманитарная помощь, очередь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, инфраструктура, ребенок, население, травмы, российские оккупанты, школа, Берислав
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