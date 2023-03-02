Российские войска дронами обстреляли гражданских, стоящих в очереди за гуманитаркой в Херсонской области, девять человек ранены, среди них ребенок – ОГПУ

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"Пока известно о девяти травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются, – сказано в сообщении. – Повреждены объекты гражданской инфраструктуры".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.