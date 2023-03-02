В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки ранены 11 человек, в том числе ребенок – ОВА

"Есть пострадавшие среди гражданского населения – получили ранения 11 (из них один ребенок) человек", – написал Прокудин.

По его информации, Херсон россияне обстреляли дважды. 11 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.