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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки ранены 11 человек, в том числе ребенок – ОВА

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Россияне ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонской области
Россияне ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонской области
Скриншот: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

За минувшие сутки, 1 марта, российские оккупанты совершили 87 обстрелов Херсонской обласnи, выпустили 498 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Об этом сообщил в Telegram утром 2 марта глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Есть пострадавшие среди гражданского населения – получили ранения 11 (из них один ребенок) человек", – написал Прокудин.

По его информации, Херсон россияне обстреляли дважды. 11 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ребенок, Александр Прокудин
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