В результате обстрела оккупантами Чернобаевки ранен годовалый ребенок – Херсонская обладминистрация

За время полномасштабной агрессии РФ ранила в Украине, по данным Офиса генпрокурора, 927 детей Фото: ЕРА (архив)

"Российские оккупанты воюют с малышами в Херсонской области. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеского обстрела ранение получил годовалый мальчик", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, ребенку обломки стекла порезали лицо и уши, он находится в состоянии средней тяжести.

"Карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь", – подчеркнули в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Чернобаевка была деоккупирована осенью 2022 года.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года российские оккупанты ранили в Украине 927 детей, убили – 461.