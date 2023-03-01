В Херсонской области из-за российских обстрелов 28 февраля погибло пять человек, семь ранены – ОВА

Военные РФ применяли реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки, беспилотники и авиацию.

"Херсон армия России обстреляла девять раз – в который раз били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали на территорию государственного предприятия и по домам херсонцев", – говорится в сообщении.

За сутки в Херсонской области от российских обстрелов погибло пять человек, семеро были ранены, добавили в ОВА.