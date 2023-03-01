В Херсонской области из-за российских обстрелов 28 февраля погибло пять человек, семь ранены – ОВА

Военные РФ применяли реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки, беспилотники и авиацию.
"Херсон армия России обстреляла девять раз – в который раз били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали на территорию государственного предприятия и по домам херсонцев", – говорится в сообщении.
За сутки в Херсонской области от российских обстрелов погибло пять человек, семеро были ранены, добавили в ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.