ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области с начала суток уже четверо погибших – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсонской области растет число жертв российских обстрелов. С начала суток уже четверо погибших
В Херсонской области растет число жертв российских обстрелов. С начала суток уже четверо погибших
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Telegram (архив)

Четыре человека погибли и пятеро получили травмы в результате обстрела российскими оккупантами Херсонской области 28 февраля, сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА отметил, что в Херсонской области вражеские обстрелы не прекращаются в течение всего дня.

Сообщение Прокудин проиллюстрировал видеосвидетельством, показав разрушения, вызванные российскими обстрелами.

Ранее было известно о двух погибших и одной пострадавшей в результате утреннего обстрела Херсона 28 февраля. Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, раненые, вторжение, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, погибшие, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина призналась, сколько весит
Мишина призналась, сколько весит
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (60402)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (48969)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39668)
4
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (25285)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (24995)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (15759)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (14434)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (13123)
 
 
 
 