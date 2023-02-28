В Херсонской области с начала суток уже четверо погибших – ОВА

Глава ОВА отметил, что в Херсонской области вражеские обстрелы не прекращаются в течение всего дня.

Сообщение Прокудин проиллюстрировал видеосвидетельством, показав разрушения, вызванные российскими обстрелами.

Ранее было известно о двух погибших и одной пострадавшей в результате утреннего обстрела Херсона 28 февраля. Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.