В Херсоне минимум двое погибших и одна раненая после сегодняшнего обстрела россиян – прокуратура

В ведомстве отметили, что сегодня армия России в очередной раз обстреляла жилые массивы города Херсона и прилегающие населенные пункты.

"В результате попадания снаряда вблизи жилого дома в областном центре погиб мужчина. Еще одного гражданского из попавшего под обстрел поселка пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью. По меньшей мере одна женщина получила ранения", – говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем и одной пострадавшей.

Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).