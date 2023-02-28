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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне минимум двое погибших и одна раненая после сегодняшнего обстрела россиян – прокуратура

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Обстрелом повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт
Обстрелом повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Telegram

Два мирных жителя погибли и одна была ранена в результате обстрела российскими оккупантами Херсона 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сегодня армия России в очередной раз обстреляла жилые массивы города Херсона и прилегающие населенные пункты.

"В результате попадания снаряда вблизи жилого дома в областном центре погиб мужчина. Еще одного гражданского из попавшего под обстрел поселка пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью. По меньшей мере одна женщина получила ранения", – говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем и одной пострадавшей.

Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, разрушения, погибшие
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