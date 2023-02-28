В Херсоне минимум двое погибших и одна раненая после сегодняшнего обстрела россиян – прокуратура

В ведомстве отметили, что сегодня армия России в очередной раз обстреляла жилые массивы города Херсона и прилегающие населенные пункты.
"В результате попадания снаряда вблизи жилого дома в областном центре погиб мужчина. Еще одного гражданского из попавшего под обстрел поселка пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью. По меньшей мере одна женщина получила ранения", – говорится в сообщении.
Ранее было известно об одном погибшем и одной пострадавшей.
Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.