Россияне 119 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, оккупанты ударили по школе и жилым домам – ОВА

По данным ОВА, российские захватчики атаковали населенные пункты региона из разных видов вооружения – реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, беспилотников и БМП.

"Херсон армия РФ обстреляла 18 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в школу, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области ранения получили три мирных жителя.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.