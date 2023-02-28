Оккупанты обстреляли Херсон, есть погибший и пострадавшая – Офис президента

"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть пострадавшая. Также известно о погибшем человеке", – написал он.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.