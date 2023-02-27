Дневник оккупации херсонца Клочко: Чуда не произошло – "асвабадители" вошли в мой родной город

28 февраля 2022 года, понедельник

Взрывы в районе моста стали немного реже. Утром собрались с соседями-мужчинами на совещание.

Немного истории. Я живу в "сталинском" доме. Его начали строить пленные немцы, а заканчивали бериевские зэки. Под домом хорошо спланированное, но крайне заброшенное бомбоубежище. Решили навести порядок. Вывезти мусор, постелить поддоны, создать запасы питьевой воды.

Еду на работу. По городу перемен нет. Все застыло в ожидании чего-то очень плохого. Продолжили консервацию оборудования, поработал с бумагами. Провел инструктаж с охраной. На смене остались надежные ребята, которые не испугались и сохранили верность нашей фирме. Вечер прошел как обычно. Переселил Аллу в ванную комнату, вышел неплохой бункер. Площадь в 8 м² позволила даже установить маленький телевизор из кухни.

Где-то в 19.00 мы услышали грохот тяжелой техники и пулеметные очереди. Из окна увидел, что по проспекту движется армада тяжелой бронетехники, много пулеметных очередей, в том числе трассирующими снарядами.

Чуда не произошло – "асвабадители" вошли в мой родной город.

В 20.00 – еще одна новость от охраны. С полчаса назад к воротам подъехал БТР. Из него вышло несколько вооруженных нелюдей. Охранников положили на землю, обыскали, раздели. Потом старший расспросил, что за предприятие охраняете, какой профиль, есть ли оружие. Стали обустраивать блокпост в 50 м от наших ворот. Ребят пока оставили в покое. Я наказал ночью никуда не ходить, дождаться утра, закрыть проходную и через забор идти домой. Быть на связи. Ночь прошла беспокойно, автоматные и пулеметные очереди.

Предыдущая запись в дневнике – 27 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни, семье и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом