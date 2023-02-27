Дневник оккупации херсонца Клочко: Мародеры кроме торговых точек грабят квартиры, которые покинули люди. Решили наварить на двери подъезда засов

27 февраля 2022 года, воскресенье

Вечером и ночью идут бои за Антоновский мост. Очень громко. Утром решили, что жена перейдет ночевать в ванную комнату, там действует правило двух стен.

Еду на работу снова через центр. Все по-старому, присутствие врага не замечено. Принимаю решение о подготовке к временной остановке оборудования. Останавливаем газовую котельную, компрессорную, оставляем энергию только для охраны. Ценные части импортного оборудования консервируем. Незаметно проходит день.

По пути домой не вижу смысла заходить в магазины, они пусты, да и большинство закрыты. Встречаю соседа, он все время дома и владеет информацией по нашему микрорайону. Подтвердил информацию о мародерах, кроме торговых точек грабят квартиры, которые покинули люди. Решаем наварить на внутреннюю сторону двери подъезда засов.

Предыдущая запись в дневнике – 26 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом