ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Мародеры кроме торговых точек грабят квартиры, которые покинули люди. Решили наварить на двери подъезда засов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клочко: Идут бои за Антоновский мост
Клочко: Идут бои за Антоновский мост
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 27 февраля 2022 года.

27 февраля 2022 года, воскресенье

Вечером и ночью идут бои за Антоновский мост. Очень громко. Утром решили, что жена перейдет ночевать в ванную комнату, там действует правило двух стен.

Еду на работу снова через центр. Все по-старому, присутствие врага не замечено. Принимаю решение о подготовке к временной остановке оборудования. Останавливаем газовую котельную, компрессорную, оставляем энергию только для охраны. Ценные части импортного оборудования консервируем. Незаметно проходит день.

По пути домой не вижу смысла заходить в магазины, они пусты, да и большинство закрыты. Встречаю соседа, он все время дома и владеет информацией по нашему микрорайону. Подтвердил информацию о мародерах, кроме торговых точек грабят квартиры, которые покинули люди. Решаем наварить на внутреннюю сторону двери подъезда засов.

Предыдущая запись в дневнике – 26 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, мародеры, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Клочко: В городе тревожно, транспорт на линии не вышел, на остановках люди, у банкоматов огромные очереди
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Дневник оккупации херсонца Клочко: Из окна кабинета увидел, как несколько групп вертолетов атаковали Чернобаевку. Как в ужасном кино, они не спеша вели обстрел ракетами G
24 февраля, 2023 09.00
Клочко: Результат "референдума" был понятен сразу
Херсонец Клочко об оккупации: Во время "референдума" ходили по квартирам, говорили: "Можете не выходить, просто скажите, вы за или против". И как отвечать, когда два автомата на тебя направлены? G
23 февраля, 2023 19.30
Клочко: Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданском. Могли стать в очередь, ничего не покупали, просто слушали G
23 февраля, 2023 15.55
Клочко: Когда падет совсем путинский режим, будет окончательная победа Украины
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом G
23 февраля, 2023 09.00
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Галина ГРИШИНА
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде
Галина ГРИШИНА
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет
Галина ГРИШИНА
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Галина ГРИШИНА
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (61488)
2
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (54055)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53664)
4
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (32235)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (29199)
6
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (26654)
7
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25370)
8
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (22069)
 
 
 
 