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Дневник оккупации херсонца Клочко: Утром узнали, что враги заняли Каховку, Новую Каховку и вывесили свою тряпку над Каховской ГЭС

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Клочко: Через дамбу россияне прошли в направлении Запорожья и Мелитополя
Клочко: Через дамбу россияне прошли в направлении Запорожья и Мелитополя
Фото: Ляна Владимировна / Facebook

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 26 февраля 2022 года.

26 февраля 2022 года, суббота

Ночь и утро – канонада. Утром узнали, что враги заняли Каховку, Новую Каховку и вывесили свою тряпку над Каховской ГЭС. Через дамбу прошли в направлении Запорожья и Мелитополя.

Настроение чернее грозовой тучи. Еду на работу, снимаю видео по пути. Все – как вчера, наши флаги, власть из города сбежала. Нет и силовиков. Маркеты допродают остатки товаров, многие закрылись. Люди массово уезжают. На работе без изменений. Охранники рассказывают о слухах в городе.

Враг уже в городе, над облуправлением полиции и горсоветом кацапская тряпка. Успокоил людей, что лично ехал через центр, пока все спокойно. Хлеба домой купить не смог, нигде в маленьких и больших магазинах нет.

До дома решил пройтись пешком. Прохожих очень мало, все сидят дома или спешат, как и я. Наблюдаю, что на фоне безвластия поднял голову криминальный элемент и маргинес. Начались ограбления бутиков, магазинов с бытовой техникой, едой и вещами.

Предыдущая запись в дневнике – 25 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Херсон, война, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, вторжение, война России против Украины, Каховка, русские, Петр Клочко, дневник херсонца
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