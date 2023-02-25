Дневник оккупации херсонца Клочко: Утром узнали, что враги заняли Каховку, Новую Каховку и вывесили свою тряпку над Каховской ГЭС

26 февраля 2022 года, суббота

Ночь и утро – канонада. Утром узнали, что враги заняли Каховку, Новую Каховку и вывесили свою тряпку над Каховской ГЭС. Через дамбу прошли в направлении Запорожья и Мелитополя.

Настроение чернее грозовой тучи. Еду на работу, снимаю видео по пути. Все – как вчера, наши флаги, власть из города сбежала. Нет и силовиков. Маркеты допродают остатки товаров, многие закрылись. Люди массово уезжают. На работе без изменений. Охранники рассказывают о слухах в городе.

Враг уже в городе, над облуправлением полиции и горсоветом кацапская тряпка. Успокоил людей, что лично ехал через центр, пока все спокойно. Хлеба домой купить не смог, нигде в маленьких и больших магазинах нет.

До дома решил пройтись пешком. Прохожих очень мало, все сидят дома или спешат, как и я. Наблюдаю, что на фоне безвластия поднял голову криминальный элемент и маргинес. Начались ограбления бутиков, магазинов с бытовой техникой, едой и вещами.

Предыдущая запись в дневнике – 25 февраля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом