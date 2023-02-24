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Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Наши врачи говорили, рецепты и выписки писали только по-украински. Как русские ни пытались с ними подружиться, им не удалось

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Клочко: Никто с цветами русских не встречал
Клочко: Никто с цветами русских не встречал
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

Многие в Херсоне сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года принципиально перешли на украинский язык. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал житель Херсона Петр Клочко, который провел 260 дней в российской оккупации.

"Херсон был русскоязычным. Люди были отравлены совком, и эти метастазы никуда не делись. Но оказалось, что в большинстве своем горожане настроены проукраински. Никто с цветами русских не встречал. Многие сразу же, как началась оккупация, перешли на украинский язык принципиально, назло нашим "освободителям". Украинский был для нас и как способ понять, кто свой, а кто – нет, и защиты – русские не понимали, о чем мы говорили", – отметил Клочко.

По его словам, украинские врачи говорили и писали исключительно на украинском языке и не контактировали с приехавшими из России медиками. 

"Много врачей уехало. Осталось на всю областную больницу всего восемь анестезиологов из 40, из них четверо – интерны. И все врачи между собой и с нами говорили только по-украински, рецепты, выписки все писали по-украински. Раненых было много, а персонала не хватало, привезли каких-то врачей из Питера. Эти русские все пытались с нашими установить отношения, но оказались в полном вакууме. Только они заходили в кабинет, как наши врачи умолкали или продолжали вести между собой разговор на украинском. И как те ни пытались подружиться, "влиться" в коллектив, им не удалось", – подчеркнул Клочко.

Украинская речь в оккупированном Херсоне во время российской оккупации звучала и на рынках, куда переместилась социальная жизнь, рассказал собеседник.

"Идешь по рынку, а к тебе какая-то девушка обращается на украинском и ты с ней беседуешь – и все вокруг говорят и улыбаются друг другу. И еще такой маленький момент. На рынке был парень один, играл на гитаре, пока его не скрутили. И вот он начинает играть гимн Украины или "Ой, у лузi червона калина", люди шли и бросали ему деньги. Это позиция. Сразу было видно, кто за что выступает. А еще у нас есть такой Григорий Янченко, в народе дядя Гриша – он известен на всю Украину. Он бывший десантник, после Афганистана остался без ног и пальцев рук. Он ездил на коляске, одет в форму и берет, говорил исключительно на украинском и с коробкой "Помощь на ЗСУ" собирал деньги. И люди шли и бросали ему деньги. Представляете, мы в оккупации, повсюду русские с автоматами, но они не посмели его тронуть", – сказал Клочко.

Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью

Контекст:

С 24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник Петра Клочкосозданный во время российской оккупации. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в Херсоне после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, оккупация, украинский язык, вторжение, война России против Украины, больницы, врачи, русские, язык, Петр Клочко
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