Оккупанты обстреляли Змиевку Херсонской области, ранены два человека, в том числе волонтер – обладминистрация

"В селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Это 54-летний местный житель, который получил обломочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога – его травмы более тяжелые", – говорится в сообщении.

В обладминистраци отметили, что волонтер приехал помогать людям, которые живут под постоянными обстрелами, и "сам попал под плотный вражеский огонь". У него обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, а также сложные переломы руки и ноги.

"Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь", – объяснили в ОВА.

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Змиевка расположена на правом берегу реки Днепр. Село было деоккупировано осенью 2022 года.