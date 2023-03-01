Оккупанты обстреляли Змиевку Херсонской области, ранены два человека, в том числе волонтер – обладминистрация

"В селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Это 54-летний местный житель, который получил обломочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога – его травмы более тяжелые", – говорится в сообщении.
В обладминистраци отметили, что волонтер приехал помогать людям, которые живут под постоянными обстрелами, и "сам попал под плотный вражеский огонь". У него обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, а также сложные переломы руки и ноги.
"Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь", – объяснили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змиевка расположена на правом берегу реки Днепр. Село было деоккупировано осенью 2022 года.
Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.