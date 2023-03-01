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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Змиевку Херсонской области, ранены два человека, в том числе волонтер – обладминистрация

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Раненых госпитализировали
Раненых госпитализировали
Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook

Российские оккупанты ранили двух человек во время обстрела села Змиевка Херсонской области. Об этом 1 марта проинформировала в Telegram областная военная администрация.

"В селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин. Это 54-летний местный житель, который получил обломочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога – его травмы более тяжелые", – говорится в сообщении.

В обладминистраци отметили, что волонтер приехал помогать людям, которые живут под постоянными обстрелами, и "сам попал под плотный вражеский огонь". У него обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, а также сложные переломы руки и ноги.

"Пострадавших госпитализировали в Бериславскую больницу, где оказывают им необходимую помощь", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Змиевка расположена на правом берегу реки Днепр. Село было деоккупировано осенью 2022 года.

Контекст:

Херсон и почти вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, раненые, больница, вторжение, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, мужчины, российские оккупанты
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