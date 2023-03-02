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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ РФ в двух областях Украины проводит массовые обыски домов людей, чьи родственники выехали с оккупированных территорий – Генштаб ВСУ

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Представители ФСБ РФ прибыли в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области, рассказали в Генштабе ВСУ
Представители ФСБ РФ прибыли в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области, рассказали в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты ужесточили фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом 2 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ [РФ]. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZUf4B8YGjFgLAWudppgTvd2c7sQotDvV3WQQFANenRKvqifbHQ4g4Dg7aEHKpMUVl

После полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области

В ноябре силы обороны Украины освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Контекст:

Россияне ужесточают режимные меры на оккупированной части Херсонской области, лишают возможности получать альтернативную информацию, а также проводят обыски у местных жителей и проверку мобильных телефонов, отмечали в Генштабе ВСУ.

По данным украинских военных, оккупанты на захваченной территории Запорожской области обустраивают пыточные, удерживая там проукраинских граждан.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, ФСБ, Херсонская область, телефоны, Запорожская область, война России против Украины, обыски, население, проверки, российские оккупанты
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