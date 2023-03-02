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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне превратили побережье Азовского моря в военную базу и полигон – мэр Мелитополя

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Федоров: Россияне превратили курортную зону в военную базу
Федоров: Россияне превратили курортную зону в военную базу
Фото: EPA (архив)

Азовское море и побережье россияне используют исключительно в военных целях. Об этом рассказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телеканала "Прямий" 1 марта, видео он опубликовал в Telegram.

Он подчеркнул, что и море, и курортная инфраструктура нужны оккупантам исключительно в военных целях. В частности, морем они возили награбленное зерно, боеприпасы и военное вооружение.

"Бердянский порт они используют именно как порт, в который перевозят все украденное зерно и судами его вывозят. Также Бердянский порт используется для логистики боеприпасов, вооружения и так далее. На базах отдыха поселили военных – теперь вместо детского смеха и музыки здесь выстрелы и взрывы", – заявил он.

Федоров отметил, что до оккупации в курортный сезон любого года на побережье приезжало более 2,5 млн туристов.

По его словам, на побережье Молочного лимана, имеющего природоохранный статус, оккупанты устроили полигон, где ежедневно тренируют мобилизованных, там постоянно звучат выстрелы и взрывы.

"Все, куда приходит "русский мир", превращается либо в руины, либо в военные объекты", – заявил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: оккупация, Запорожская область, Бердянск, Азовское море, полигон, военная база, российская агрессия, Бердянский морской торговый порт, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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