Россияне превратили побережье Азовского моря в военную базу и полигон – мэр Мелитополя

Он подчеркнул, что и море, и курортная инфраструктура нужны оккупантам исключительно в военных целях. В частности, морем они возили награбленное зерно, боеприпасы и военное вооружение.

"Бердянский порт они используют именно как порт, в который перевозят все украденное зерно и судами его вывозят. Также Бердянский порт используется для логистики боеприпасов, вооружения и так далее. На базах отдыха поселили военных – теперь вместо детского смеха и музыки здесь выстрелы и взрывы", – заявил он.

Федоров отметил, что до оккупации в курортный сезон любого года на побережье приезжало более 2,5 млн туристов.

По его словам, на побережье Молочного лимана, имеющего природоохранный статус, оккупанты устроили полигон, где ежедневно тренируют мобилизованных, там постоянно звучат выстрелы и взрывы.

"Все, куда приходит "русский мир", превращается либо в руины, либо в военные объекты", – заявил Федоров.