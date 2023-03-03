Сырский второй раз за неделю приехал в Бахмут на фоне интенсивных боев в городе

"Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма", – отмечает пресс-служба Сухопутных войск.
Сообщается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.
В ВСУ обращают внимание, что противник не оставляет надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город. На захват города, по данным Сухопутных войск ВСУ, российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и регулярных частей армии России.
"Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него", – сказано в сообщении.
В прошлый раз Сырский посещал Бахмут в субботу, 25 февраля. 28 февраля командующий заявил, что ситуация вокруг Бахмута "очень напряженная".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута, заявил 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
В боях под Бахмутом российские оккупанты теряют в семь раз больше военнослужащих, чем украинские защитники, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Институт исследования войны (ISW) 2 марта обратил внимание, что российские оккупанты изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута и сосредоточили усилия на выдавливании ВСУ из города, временно отказавшись от попыток его окружить.