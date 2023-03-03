Сырский второй раз за неделю приехал в Бахмут на фоне интенсивных боев в городе

Сырский (справа) приехал на передовую в Бахмут второй раз менее чем за неделю Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

"Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма", – отмечает пресс-служба Сухопутных войск.

Сообщается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.

В ВСУ обращают внимание, что противник не оставляет надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город. На захват города, по данным Сухопутных войск ВСУ, российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и регулярных частей армии России.

"Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него", – сказано в сообщении.

В прошлый раз Сырский посещал Бахмут в субботу, 25 февраля. 28 февраля командующий заявил, что ситуация вокруг Бахмута "очень напряженная".