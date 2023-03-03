"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"

В комментарии к посту он добавил, что посвятил его "тем, кто сдрыснул".
"У правди не буває половин,
напівпоранень, і напівгероїв,
у полі опинитися один
Зуміє кожен, так не кожен – воїн!
Опустить доля шальки терезів,
Насипле жартів зло і недотепно,
І буде справа те, що ти зробив,
а зліва – наміри, що стелять шлях до пекла.
Я бачу хмари – значить, я не вмер,
там – фосфор, як розмиті в небі фарби,
ну де ти, мій безпечний сантиметр?
Тут діляться на множення масштаби.
У Господа під збільшувальним склом,
Нас пишуть, як віршовані рядочки,
а за горбом… Ще більше – за бугром,
Не рвіть на грудях вишиту сорочку!
Немає половини у брехні,
її цілою поведуть на страту,
Згорають побратими у вогні,
за тихий сон дитячої кімнати.
За тих, хто в барселонському котлі,
і сам собі збрехав, чому не з нами,
він прилетить до рідної землі,
бо знає вхід до черг за орденами!
Немов канат, аорти на розрив,
земля в обіймах, лагідна і тепла,
а поряд справа все, що ти зробив,
і тануть наміри, що стелять шлях до пекла.
Час притупляє пам’ять, час простить,
як не від серця, то заради Бога…
І ви всі… Повертайтеся….Живіть…
Лише, благаю… Не кажіть нічого", – написал Мага.
Мага после нападения РФ на Украину ушел добровольцем на фронт.
На своей странице в Facebook публикует стихотворения, в которых высмеивает российских оккупантов.