"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"

Мага: Опустить доля шальки терезів, насипле жартів зло і недотепно. І буде справа те, що ти зробив, а зліва – наміри, що стелять шлях до пекла Фото: Петро Мага / Facebook

В комментарии к посту он добавил, что посвятил его "тем, кто сдрыснул".

"У правди не буває половин,

напівпоранень, і напівгероїв,

у полі опинитися один

Зуміє кожен, так не кожен – воїн!

Опустить доля шальки терезів,

Насипле жартів зло і недотепно,

І буде справа те, що ти зробив,

а зліва – наміри, що стелять шлях до пекла.

Я бачу хмари – значить, я не вмер,

там – фосфор, як розмиті в небі фарби,

ну де ти, мій безпечний сантиметр?

Тут діляться на множення масштаби.

У Господа під збільшувальним склом,

Нас пишуть, як віршовані рядочки,

а за горбом… Ще більше – за бугром,

Не рвіть на грудях вишиту сорочку!

Немає половини у брехні,

її цілою поведуть на страту,

Згорають побратими у вогні,

за тихий сон дитячої кімнати.

За тих, хто в барселонському котлі,

і сам собі збрехав, чому не з нами,

він прилетить до рідної землі,

бо знає вхід до черг за орденами!

Немов канат, аорти на розрив,

земля в обіймах, лагідна і тепла,

а поряд справа все, що ти зробив,

і тануть наміри, що стелять шлях до пекла.

Час притупляє пам’ять, час простить,

як не від серця, то заради Бога…

І ви всі… Повертайтеся….Живіть…

Лише, благаю… Не кажіть нічого", – написал Мага.