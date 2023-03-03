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03 марта, 2023
 
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"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"

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Мага: Опустить доля шальки терезів, насипле жартів зло і недотепно. І буде справа те, що ти зробив, а зліва наміри, що стелять шлях до пекла
Мага: Опустить доля шальки терезів, насипле жартів зло і недотепно. І буде справа те, що ти зробив, а зліва – наміри, що стелять шлях до пекла
Фото: Петро Мага / Facebook

Защищающий Украину от российских оккупантов телеведущий и поэт Петр Мага 2 марта разместил в Facebook новое стихотворение из цикла "Вірші з окопу" под названием "Я бачу хмари...".

В комментарии к посту он добавил, что посвятил его "тем, кто сдрыснул". 

"У правди не буває половин,
напівпоранень, і напівгероїв,
у полі опинитися один
Зуміє кожен, так не кожен  воїн!

Опустить доля шальки терезів,
Насипле жартів зло і недотепно,
І буде справа те, що ти зробив,
а зліва – наміри, що стелять шлях до пекла.

Я бачу хмари – значить, я не вмер,
там – фосфор, як розмиті в небі фарби,
ну де ти, мій безпечний сантиметр?
Тут діляться на множення масштаби.

У Господа під збільшувальним склом,
Нас пишуть, як віршовані рядочки,
а за горбом… Ще більше – за бугром,
Не рвіть на грудях вишиту сорочку!

Немає половини у брехні,
її цілою поведуть на страту,
Згорають побратими у вогні,
за тихий сон дитячої кімнати.

За тих, хто в барселонському котлі,
і сам собі збрехав, чому не з нами,
він прилетить до рідної землі,
бо знає вхід до черг за орденами!

Немов канат, аорти на розрив,
земля в обіймах, лагідна і тепла,
а поряд справа все, що ти зробив,
і тануть наміри, що стелять шлях до пекла.

Час притупляє пам’ять, час простить,
як не від серця, то заради Бога…
І ви всі… Повертайтеся….Живіть…
Лише, благаю… Не кажіть нічого", – написал Мага.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027xe6wMUN2sqg5zPnu7QrLK9QY7oqfkr89UMBE18pQwtEjc1veaGqBpdjavUJeAM1l&id=100011134235936

Контекст:

Мага после нападения РФ на Украину ушел добровольцем на фронт.

На своей странице в Facebook публикует стихотворения, в которых высмеивает российских оккупантов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мобилизация, Петр Мага, война России против Украины
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