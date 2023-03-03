Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей

Щегель: Так я артист. Я репрезентую Украину за границей Фото: shchehel2.0 / Instagram

По словам комика, ранее он получил три повестки.

"Я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. И я нашел способ съ...баться и пожить комфортно. Вот честно вам заявляю – реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – заявил он.

"Это ж границу пересекать – не выпускают сейчас", – возразил Скрыпин.

"Так я артист. Я репрезентую Украину за границей", – сказал он, назвав при этом Украину "страной-фикцией".

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – заявил журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал стендапер.

Ранее украинский певец Dantes рассказал, что он и его коллеги могут во время военного положения выезжать за границу, подавая соответствующий запрос в Министерство культуры.

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если ок – выезжаешь", – сообщил он.

Певец признался, что получать разрешение становится с каждым разом все сложнее из-за того, что некоторые его коллеги, воспользовавшись этой возможностью, выехали и не вернулись в Украину.