Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей

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Щегель: Так я артист. Я репрезентую Украину за границей
Щегель: Так я артист. Я репрезентую Украину за границей
Фото: shchehel2.0 / Instagram

Украинский стендапер, участник проекта Srakadupa Андрей Щегель после полномасштабного вторжения РФ переехал в Турцию, так как "понял, что ему некомфортно" в Украине. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину. Видео 1 марта опубликовано на YouTube-канале журналиста.

По словам комика, ранее он получил три повестки. 

"Я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. И я нашел способ съ...баться и пожить комфортно. Вот честно вам заявляю – реализуя свое право на ох...енную жизнь, я просто съ...бался и сижу здесь", – заявил он.

"Это ж границу пересекать – не выпускают сейчас", – возразил Скрыпин.

"Так я артист. Я репрезентую Украину за границей", – сказал он, назвав при этом Украину "страной-фикцией". 

"Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – заявил журналист.

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал стендапер. 

Ранее украинский певец Dantes рассказал, что он и его коллеги могут во время военного положения выезжать за границу, подавая соответствующий запрос в Министерство культуры. 

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если ок – выезжаешь", – сообщил он. 

Певец признался, что получать разрешение становится с каждым разом все сложнее из-за того, что некоторые его коллеги, воспользовавшись этой возможностью, выехали и не вернулись в Украину.

Контекст:

Щегель родился в Киеве в 1992 году. Учился во Львовском гослицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Юридическом лицее Национальной академии внутренних дел. После окончания поступил в Киевский национальный университет.

В 2014 году начал карьеру стендапера. С 2019 года жил в Беларуси, был резидентом белорусского клуба Stand-Up Comedy Hall. В феврале 2020 года вернулся в Украину.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Турция, мобилизация, война России против Украины, Роман Скрыпин, Андрей Щегель
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