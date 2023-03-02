Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины

На прошлой неделе в историческом здании Canada House на Трафальгарской площади в Лондоне состоялось мое первое благотворительное акустическое выступление, которое я задумал еще прошлой осенью, – написал артист. – Эти средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление украинских больниц".

Контекст: Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов. Вместе с коллективом он ездит на гастроли за границу.