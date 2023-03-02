Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify

Джамала: Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии Фото: jamalajaaa / Instagram

"Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии. Для меня эта борьба сегодня очень важна. Поэтому я хотела бы разделить радость с каждой украинкой, которая, несмотря на военное время, так бесстрашно борется за свободную жизнь в Украине. За равенство. За свободу", – написала Джамала.

По рекомендации Джамалы в плейлист попали треки украинских певиц Алины Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola,а также групп Tonka, The Hardkiss, Go-A.