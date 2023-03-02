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02 марта, 2023
 
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Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии
Джамала: Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии
Фото: jamalajaaa / Instagram

Певица Джамала стала первым украинским амбаcсадором плей-листа Equal Global от Spotify, который популяризирует творчество женщин-артисток. Об этом она сообщила 1 марта в Instagram.

"Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии. Для меня эта борьба сегодня очень важна. Поэтому я хотела бы разделить радость с каждой украинкой, которая, несмотря на военное время, так бесстрашно борется за свободную жизнь в Украине. За равенство. За свободу", – написала Джамала.

По рекомендации Джамалы в плейлист попали треки украинских певиц Алины Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola,а также групп Tonka, The Hardkiss,  Go-A.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году Джамала победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, она исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября 2022 года певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами. 15 декабря певица разместила совместное фото с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл, но не стала разглашать подробности.

Позже она сообщила, что американский президент лично заверил ее, что Украина победит российских оккупантов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, Джамала, певица, Spotify
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