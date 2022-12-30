Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2022
 
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"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США

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Джамала в начале декабря посетила США
Джамала в начале декабря посетила США
Фото: Jamala Alim Qizi / Facebook

Украинская певица Джамала 29 декабря разместила в Facebook видео своего выступления на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в США.

"Впервые в истории на церемонии награждения Kennedy Center Honors и вообще в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины при исполнении специальной версии песни Walk On (for Ukraine) группы U2. Хочу сохранить здесь эту версию, чтобы оставить голосовые комментарии и возгласы Шона Пенна на заднем плане", – написала артистка.

https://www.facebook.com/jamalamusic/videos/1211513659744800/

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами. 15 декабря певица разместила совместное фото с Байденами, но не стала разглашать подробности. Позже она сообщила, что американский президент лично заверил ее, что Украина победит российских оккупантов.

Теги: США, Джамала, певица
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