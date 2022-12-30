"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США

"Впервые в истории на церемонии награждения Kennedy Center Honors и вообще в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины при исполнении специальной версии песни Walk On (for Ukraine) группы U2. Хочу сохранить здесь эту версию, чтобы оставить голосовые комментарии и возгласы Шона Пенна на заднем плане", – написала артистка.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами. 15 декабря певица разместила совместное фото с Байденами, но не стала разглашать подробности. Позже она сообщила, что американский президент лично заверил ее, что Украина победит российских оккупантов.