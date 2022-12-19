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19 декабря, 2022
 
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"Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео

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Джамала о нацотборе: На глубине 90 метров под землей. В холоде и на генераторах
Джамала о нацотборе: На глубине 90 метров под землей. В холоде и на генераторах
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 17 декабря в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" презентовала свою новую песню "Сину" на стихи украинского поэта Василия Симоненко "Лебеді материнства".

"На глубине 90 метров под землей. В холоде и на генераторах", – подписала ролик артистка.

ВИДЕО
Видео: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube
Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Теги: Евровидение, Джамала, певица, нацотбор
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