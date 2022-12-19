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19 декабря, 2022
 
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"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом

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Джамала в США встретилась с Джо и Джилл Байден
Джамала в США встретилась с Джо и Джилл Байден
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 17 декабря в эфире национального телемарафона "UАразом" отметила, что ее встреча с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл была запланированной. Интервью с артисткой в том числе опубликовано на YouTube-канале "ICTV канал"

"Он как никто чувствует все наши потребности, чувствует нашу боль. После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим. Я не могу сказать все вещи, но точно была надежда. Это мне Байден сказал лично, на ушко, – рассказала артистка. – После того как он услышал, что я из Крыма, он обнял меня так сильно, что охрана подошла. Испугалась".

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами.

15 декабря певица разместила совместное фото с Байденами, но не стала разглашать подробности.

Теги: Джо Байден, Джамала, война России против Украины, президент
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