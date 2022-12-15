Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой

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Джамала: Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу
Джамала: Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл. Совместные фото артистка опубликовала в Facebook 15 декабря.

Снимок был сделан 4 декабря во время прием лауреатов премии Kennedy Center Honors  в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне.

Джамала посетила мероприятие вместе с мужем, украинским экономистом Бекиром Сулеймановым.

"У меня есть сильное впечатление, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. Благодарна Джо и Джилл Байденам за встречу. Такие моменты придают сил двигаться дальше к нашей с вами общей победе. По всей территории суверенной Украины", –  написала артистка.

https://www.facebook.com/jamalaofficial/posts/pfbid025C4MGMYjL9Rke4L8p6XsxiuGaDxan5E5E1XXRrdFeC8oY6uvCycACXzXXHEc8HB2l

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами.

Теги: Джо Байден, Джилл Байден, война России против Украины, церемония
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