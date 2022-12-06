Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors

"Я была приглашена спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке – 45th Annual Kennedy Center Honors. Мне выпала честь разделить сцену с бесспорными легендами музыкальной истории, исполняя хит феноменальной группы U2. Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение – улетел в космос", – написала Джамала.

Артистка также исполнила перед гостями гимн Украины.

"Самое важное для меня сегодня то, что мы снова говорили о нашем доме. Вместе с песней U2 я исполнила украинский гимн и напомнила трехтысячному залу о мраке. О том, что Россия делает с нашей жизнью. Благодарна безгранично за возможность быть услышанной. Поддержка в зале и за кулисами дарит уверенность в том, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. О нас не имеют права забыть", – подытожила украинская знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)



