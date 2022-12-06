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06 декабря, 2022
 
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Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors

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Джамала: Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение улетел в космос"
Джамала: Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение – улетел в космос"
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала спела вместе с ирландской группой U2 на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне. Об этом артистка написала 5 декабря в Instagram, разместив соответствующие фото и видео.

"Я была приглашена спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке  45th Annual Kennedy Center Honors. Мне выпала честь разделить сцену с бесспорными легендами музыкальной истории, исполняя хит феноменальной группы U2. Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение  улетел в космос", – написала Джамала.

Артистка также исполнила перед гостями гимн Украины.

"Самое важное для меня сегодня то, что мы снова говорили о нашем доме. Вместе с песней U2 я исполнила украинский гимн и напомнила трехтысячному залу о мраке. О том, что Россия делает с нашей жизнью. Благодарна безгранично за возможность быть услышанной. Поддержка в зале и за кулисами дарит уверенность в том, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. О нас не имеют права забыть", – подытожила украинская знаменитость.


Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: США, Вашингтон, премия, Джамала, певица
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