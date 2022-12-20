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20 декабря, 2022
 
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"Я влюблена. Всегда сказочно". Джамала сфотографировалась во Львове накануне благотворительного концерта

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Джамала: Последний концерт года. Приятно, что это ты, Львов
Джамала: Последний концерт года. Приятно, что это ты, Львов
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 20 декабря в Instagram опубликовала фото, на которых запечатлена во Львове.

Артистка сообщила, что сделала снимки накануне концерта.

"Львов, я влюблена. Всегда сказочно! Увидимся сегодня в Оперном театре. С нетерпением жду встречи и напоминаю, что средства от ваших билетов идут на поддержку детей, пострадавших от войны. Последний концерт года. Приятно, что это ты, Львов", – написала она.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

В конце ноября певица перед отъездом в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В США артистка спела гимн на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors в Вашингтоне, а также познакомилась со многими американскими политиками и артистами. 15 декабря певица разместила совместное фото с Байденами, но не стала разглашать подробности. Позже она сообщила, что американский президент лично заверил ее, что Украина победит российских оккупантов.

Теги: Львов, Джамала, певица
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