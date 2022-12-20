Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может

"Чем быстрее закончится этот п...здец, чем быстрее мы наваляем, тем быстрее вернемся к жизни. когда можно будет зарабатывать", – заявила артистка.
"А за что ты живешь?" – спросил у артистки ведущий Слава Демин.
"Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, он может работать. Конечно, не так, как раньше, но может. Плюс у меня есть роялти от песен, которые начали теперь слушать", – ответила певица.
Она также отметила, что у нее имеются сбережения.
Ольга Цибульская замужем за украинским бизнесменом Сергеем Грисюком. Они знакомы 20 лет. У пары есть сын Нестор (2015). Муж певицы является директором ООО "Радивиловмолоко".
Ранее певица скрывала своего мужа, намекая на то, что у нее роман с Dzidzio. Слухи о якобы романе между артистами появились после премьеры совместного клипа на песню "Чекаю. Цьом", в котором они сыграли влюбленных.
Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются". Позже Dzidzio сообщил, что их роман был выдумкой.