Цибульская: За что я живу? Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, может работать. Конечно, не так, как раньше, но может

"Чем быстрее закончится этот п...здец, чем быстрее мы наваляем, тем быстрее вернемся к жизни. когда можно будет зарабатывать", – заявила артистка.

"А за что ты живешь?" – спросил у артистки ведущий Слава Демин.

"Слава богу, мой муж не в шоу-бизнесе, он может работать. Конечно, не так, как раньше, но может. Плюс у меня есть роялти от песен, которые начали теперь слушать", – ответила певица.

Она также отметила, что у нее имеются сбережения.