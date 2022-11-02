Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео

"Я прикладываю этот листочек тебе ко лбу, и ты купаешься в богатстве", – говорит певица в видео.

Финал медитации неожиданный: Цибульская признается, что на деньги работает только один способ – работать.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)