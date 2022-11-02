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02 ноября, 2022
 
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Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео

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Цибульская раскрыла секрет, как зарабатывать деньги
Цибульская раскрыла секрет, как зарабатывать деньги
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 1 ноября в своем Instagram поделилась с подписчиками медитацией, привлекающей деньги.

"Я прикладываю этот листочек тебе ко лбу, и ты купаешься в богатстве", – говорит певица в видео.

Финал медитации неожиданный: Цибульская признается, что на деньги работает только один способ – работать.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.

Теги: шоу-бизнес, деньги, певица, Ольга Цибульская, медитация
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