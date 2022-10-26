  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки

Звезда сообщила, что они начали встречаться еще детьми, когда учились в 10-м классе. Поэтому имели возможность наблюдать, как взрослел и менялся каждый из них.

"Мы не играем в одно целое, мы не две половинки. Я для него всегда просто Оля, не артистка. Он всегда смотрел на меня как на человека. Эта история меня держит. Я не могу поклясться, что это на всю жизнь, и не беру с него такое обещание. Хочу, чтобы в нашем доме двери всегда были приоткрыты, но ему не захотелось никуда идти", – призналась звезда.

ВИДЕО

Видео: "Глостер FM" / YouTube