  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки

Звезда сообщила, что они начали встречаться еще детьми, когда учились в 10-м классе. Поэтому имели возможность наблюдать, как взрослел и менялся каждый из них.
"Мы не играем в одно целое, мы не две половинки. Я для него всегда просто Оля, не артистка. Он всегда смотрел на меня как на человека. Эта история меня держит. Я не могу поклясться, что это на всю жизнь, и не беру с него такое обещание. Хочу, чтобы в нашем доме двери всегда были приоткрыты, но ему не захотелось никуда идти", – призналась звезда.
Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Ранее она скрывала имя и лицо своего супруга.