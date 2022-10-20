Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак

После того, как экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" 19 октября презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом Vera в дуэте с украинской артисткой Tayanna, пользователи сети вспомнили и растиражировали ее слова, сказанные в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову. Они заявили, что записав украинскую песню, певица дала "мастер-класс по переобуванию".
"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Вера Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".
Цибульская, реагируя на скандал, заявила, что ей больше импонирует позиция Веры Брежневой, чем молчание украинской певицы Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжает жить и работать в РФ.
"Давайте подумаем, что лучше – Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец-то докумекала и поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу, или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела [песни украинского композитора Владимира] Ивасюка, и кричала, что она – народная артистка? – сказала Цибульская. – Ошибки допускают все. Важно, к каким выводам они приходят и что реально делают для страны".
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.
Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
В сентябре стало известно, что Ани Лорак планирует гастроли в Европе как "самая титулованная украинская певица". Это вызвало возмущение в соцсетях.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".
Организаторы концертов после огласки сообщили, что отменили выступления артистки.