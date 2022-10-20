Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак

Цибульская: Ошибки допускают все. Важно, к каким выводам они приходят и что реально делают для страны Фото: cybulskaya / Instagram

После того, как экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" 19 октября презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом Vera в дуэте с украинской артисткой Tayanna, пользователи сети вспомнили и растиражировали ее слова, сказанные в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову. Они заявили, что записав украинскую песню, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Вера Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

Цибульская, реагируя на скандал, заявила, что ей больше импонирует позиция Веры Брежневой, чем молчание украинской певицы Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжает жить и работать в РФ.

"Давайте подумаем, что лучше – Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец-то докумекала и поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу, или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела [песни украинского композитора Владимира] Ивасюка, и кричала, что она – народная артистка? – сказала Цибульская. – Ошибки допускают все. Важно, к каким выводам они приходят и что реально делают для страны".