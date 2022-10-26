  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время

"Сейчас идеальное время начинать карьеру. Время непростое, ведь есть интернет, а это масса информации. Чтобы тебя увидели – надо напрячься. Но все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули. Война разгромила шоу-бизнес. Ты теперь видишь прозрачный рынок, когда смотришь на количество просмотров клипа, а там не 9 млн, в 235 тыс. И все прекрасно запели на украинском. Ты можешь оценивать и конкурентов, и себя. Когда у меня тысячу раз не получалось, я себе сказала: "Боже, если у менять есть какой-то талант, то я найду своих людей. Этот путь будет непростым и длинным, но я их найду. Буду просто строить свою историю и не париться ничем", – рассказала певица.

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Видео: Gloster FM / Instagram