  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время

"Сейчас идеальное время начинать карьеру. Время непростое, ведь есть интернет, а это масса информации. Чтобы тебя увидели – надо напрячься. Но все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули. Война разгромила шоу-бизнес. Ты теперь видишь прозрачный рынок, когда смотришь на количество просмотров клипа, а там не 9 млн, в 235 тыс. И все прекрасно запели на украинском. Ты можешь оценивать и конкурентов, и себя. Когда у меня тысячу раз не получалось, я себе сказала: "Боже, если у менять есть какой-то талант, то я найду своих людей. Этот путь будет непростым и длинным, но я их найду. Буду просто строить свою историю и не париться ничем", – рассказала певица.
Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.