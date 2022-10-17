Цибульская рассказала, кричит ли она на сына

"Не кричу. Могу что-то эмоционально объяснять, но не позволяю себе агрессию. Его появление было моим взвешенным решением. Ребенок – это чистая любовь. Попробуй черпать ее с малышом, когда тебе сложно. Потому что слив негатива на карапуза проблемы не решает. Ребенок тебя любит безусловно. Не за что-то, а за то, что ты есть", – написала певица.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.