Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
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Цибульская рассказала, кричит ли она на сына

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Певица Ольга Цибульская вместе с мужем воспитывают сына Нестора
Певица Ольга Цибульская вместе с мужем воспитывают сына Нестора
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 16 октября провела в своих Insta stories разговор с подписчицами. И дала одной из них совет, как не кричать и не раздражаться на маленького ребенка.

"Не кричу. Могу что-то эмоционально объяснять, но не позволяю себе агрессию. Его появление было моим взвешенным решением. Ребенок – это чистая любовь. Попробуй черпать ее с малышом, когда тебе сложно. Потому что слив негатива на карапуза проблемы не решает. Ребенок тебя любит безусловно. Не за что-то, а за то, что ты есть", – написала певица.

Скриншот: cybulskaya / Instastories
Скриншот: cybulskaya / Instastories

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.

Теги: семья, ребенок, Ольга Цибульская
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