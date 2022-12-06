"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским

"Я с утра встала, что-то приснилось прикольное и не могла вспомнить что. Только что вспомнила. Мне снилось, что я ходила на свидание с Зеленским. Правда, на ресторане сэкономил – сидели за пустым столом, но о чем-то очень прикольном говорили и я весь сон улыбалась, – рассказала артистка. – Думаю, что это к победе".

Контекст:

Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – украинский бизнесмен Сергей Грисюк.